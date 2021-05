Glória Pires vira Vovó Ninja em nova comédia gravada em Santana de Parnaíba

A estrela Glória Pires ganha três netos em “Vovó Ninja”, novo filme nacional que começou a ser gravado nesta semana em Santana de Parnaíba. A comédia dirigida por Bruno Barreto tem estreia prevista para o segundo semestre deste ano.

Em Vovó Ninja, Glória Pires interpreta Arlete, uma vovó que vive sozinha e curte um estilo mais zen. Após ficar muitos anos sem ver os seus netos, ela começa a se preparar para recebê-los e precisa lidar com o jeito mimado de Davi (Ângelo Vital), Elis (Luiza Salles) e João (Michel Felberg). Até que as habilidades fora do comum da avó começam a intrigar as crianças, que querem descobrir qual o segredo de Arlete.

“Estou tão feliz de estar filmando Vovó Ninja. É um filme cheio de emoção, aventura e diversão […] Tem tanto artista incrível e, além disso, olhem esse lugar”, declarou Glória Pires, nas redes sociais, ao publicar um vídeo gravado em um sítio, que fica em Santana de Parnaíba, locação escolhida para as filmagens.

Também estão no elenco da comédia os artistas Matheus Ceará, Dadá Coelho, Leandro Ramos, Luiza Nery, Thiago Justino, Pedro Miranda e Miguel Lobo. “Vovó Ninja é um dos roteiros mais bonitos que eu já li porque ele é feito para a avó e para o neto”, declara o diretor.