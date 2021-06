Denúncia leva Polícia Ambiental à casa com mais de 30 animais silvestres em Barueri

Um rapaz de 22 anos foi detido, na tarde desta terça-feira (1°), após ser encontrado com mais de 30 animais silvestres no Jardim Esperança, em Barueri. A Delegacia de Meio Ambiente de Barueri, com apoio da Polícia Militar Ambiental, chegou o endereço após receber uma denúncia.

Na residência, os policiais encontraram os animais em condições precárias de sobrevivência. Foram apreendidos uma cobra exótica, dois saguis, filhotes de jabuti e 22 pássaros de diversas espécies, sendo dois deles ameaçados de extinção. Uma das aves estava morta.

Os animais resgatados foram encaminhados para o centro de triagem da região. Já o rapaz foi conduzido à Delegacia, onde prestou depoimento e foi liberado. Ele foi multado e deve responder por crimes de maus-tratos aos animais e comercialização de animais silvestres nativos sem autorização.

(Com informações do R7)

