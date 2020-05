Marcos Neves confirma morte de servidor de Carapicuíba por coronavírus

O funcionário da Secretaria de Obras de Carapicuíba, Jorge Quintiliano, de 66 anos, morreu, na segunda-feira (18), em decorrência do novo coronavírus (covid-19). A informação foi confirmada pelo prefeito Marcos Neves, nesta terça-feira (19).

“Infelizmente, perdemos mais um servidor por causa do coronavírus. O seu Jorge, eu o conhecia. Ele estava afastado desde o início da quarentena porque era do grupo de risco”, disse o prefeito de Carapicuíba, durante transmissão ao vivo via Facebook.

Seu Jorge, como era chamado por amigos, familiares e funcionários da Prefeitura, morava no Jardim Angélica. Ele foi internado no hospital de campanha da Policlínica, mas devido ao agravamento de seu quadro de saúde, foi transferido para o Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao tratamento e faleceu.

Durante a live desta terça, o prefeito de Carapicuíba prestou condolências aos familiares das vítimas do coronavírus no município.

“Quero aproveitar para deixar os meus sentimentos para todas as famílias que perderam parentes para esse vírus”, declarou. “Uma colaboradora aqui do nosso gabinete perdeu o pai também por causa do coronavírus. Ela não teve tempo de viver o luto da perda e já teve que correr com a mãe, que testou positivo. Essa doença é perigosa, invisível e traiçoeira”, completou.

Avanço do coronavírus em Carapicuíba

Ainda na live, o prefeito de Carapicuíba apresentou a evolução dos casos confirmados e das mortes em decorrência do novo coronavírus no município. A cidade passou de 47 casos com confirmação para 424, em trinta dias.

Segundo levantamento mostrado durante a live, o maior número de casos confirmados do novo coronavírus está na Cohab (32), Ariston (17), Vila Silviania (13), Vila da Oportunidade (11), Parque Jandaia (9), Vila Dirce (8), Ana Estela (8), Parque Santa Tereza (8), Centro (8),Vila Municipal (8), Vila Veloso (7) e Jardim Maria Beatriz (7).

Marcos Neves afirmou ainda que o número de casos confirmados no município pode ser maior. “Quantas pessoas estão contaminadas e não sabem? Por isso é importante ficar em casa. Quando você sai, não sabe com quem as outras pessoas tiveram contato. Não está marcado na testa de cada pessoa se ela tem o vírus, ele é invisível”.

Em relação ao número de mortes, Carapicuíba tinha 9 óbitos confirmados por covid-19 em 19 de abril e passou para 42 mortes, nesta terça-feira (19).

“É difícil falar sobre quantas pessoas nós perdemos. Pessoas que tinham famílias, que tinham sonhos, que foram barrados por essa doença. A gente fica muito triste em falar desses números, mas é a realidade”, declarou Marcos Neves.