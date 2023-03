Marcos Neves pede para a população denunciar quem joga lixo nas ruas de Carapicuíba

As equipes da Prefeitura de Carapicuíba estão nos bairros para fazer a limpeza das vias e prestar apoio à população após as fortes chuvas que atingiram a região na terça-feira. Hoje (16), o prefeito Marcos Neves (PSDB) fez um apelo para que munícipes denunciem quem jogar lixo em locais públicos.

“Durante o serviço de limpeza, as equipes estão encontrando muito lixo e entulho nos bueiros e córregos. Precisamos da ajuda de todos para prevenção de enchentes e cuidado com a cidade”, afirmou o prefeito de Carapicuíba, nas redes sociais.

Em Carapicuíba, os moradores podem denunciar o descarte irregular de lixo, entulho e móveis velhos via WhatsApp (11) 9 4126-4022. “Grande volume de chuvas e lixos nas ruas é uma combinação desastrosa”, completou Marcos Neves, que ontem estava em Brasília em busca de recursos para a cidade e, hoje cedo, reuniu-se com as secretarias para tratar sobre a força-tarefa de apoio à população.

“No momento em que as pessoas mais precisam, o trabalho não pode ter descanso. Sei que não é possível resolver o problema de todos ao mesmo tempo, mas desde o início, equipes da Prefeitura estão nas ruas realizando reparos e atendendo aos mais necessitados”, explicou o prefeito.

Neves destacou ainda que desde 2017, a Prefeitura tem realizado diversas obras de prevenção às enchentes “para reduzir o histórico de inundações, consequência do crescimento desordenado e sem planejamento das últimas décadas”. “Nos anos anteriores, conseguimos diminuir muito os problemas, mas este ano surpreendeu a todos com chuvas nunca antes vistas”, enfatizou.

As fortes chuvas de terça causaram diversos transtornos em Carapicuíba. Na região central, o muro de uma escola estadual foi ao chão e a força da água arrastou um veículo. Foram registrados diversos pontos de alagamentos em bairros como Cidade Ariston, Vila Silviania, Capriotti, Parque Santa Teresa e Cohab.