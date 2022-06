Marina Silva anuncia que vai se candidatar a deputada federal por São Paulo

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede) anunciou nessa quarta-feira (29) que será candidata a deputada federal por São Paulo nas eleições 2022.

Marina afirmou, em suas redes sociais, que aceitou o convite do partido para a disputa com o compromisso de ajudar a reconstruir o país. “Coloco-me ao lado de quem vai à luta para superar o atual momento, propondo-me a contribuir para que São Paulo tenha uma representação no Congresso que seja compatível com sua potência em recursos sociais, científicos, humanos, tecnológicos e financeiros. Considero que assim posso colaborar com o objetivo estratégico de mobilizar o Brasil para o grande desafio da reconstrução e construção de políticas públicas capazes de enfrentar o crescimento intolerável das desigualdades, recuperar a economia em bases sustentáveis e preparar o estado e o país para a urgente transição necessária para nos adaptarmos às mudanças climáticas”, disse a pré-candidata em sua conta oficial no Twitter.

O lançamento oficial da candidatura de Marina Silva será no dia 2 de julho, às 9h30, no Espaço Hakka, na Liberdade.

