Restaurante italiano Pecorino é novidade no SuperShopping Osasco

Nos próximos meses a rede de restaurante italiano Pecorino Bar & Trattoria vai inaugurar unidade no SuperShopping Osasco. Conhecida pelos pratos inspirados nas antigas cantinas, a rede traz no cardápio variedade de risotos, massas e pizzas.

Este será o primeiro Pecorino Bar & Trattoria na cidade. “Estamos muito orgulhosos em sermos os primeiros a trazer esse sabor marcante para Osasco. Com a chegada do restaurante, as famílias e os amigos ganham mais um novo ambiente para uma refeição especial”, comemora Mariana Molina, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

O Pecorino foi criado em 1992 por Zito Silveira, ascendente italiano que trabalha no ramo de bares e restaurantes desde os 19 anos. O sonho de abrir uma cantina que representasse o sabor italiano ganhou força quando Silveira inaugurou o primeiro restaurante no Brasil, em 2010, no Jardins, São Paulo.

Atualmente, são mais de 30 unidades da rede espalhadas por todo o país. Na região, o Pecorino tem restaurante no Shopping Tamboré, em Barueri; além de unidades na Vila Leopoldina e Pinheiros, na capital paulista.