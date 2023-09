McDonald’s é inaugurado no Ariston em Carapicuíba

A nova franquia do McDonald’s em Carapicuíba abriu as portas para o público nesta quarta-feira (27), no bairro Cidade Ariston. A unidade gerou 60 novos postos de trabalho.

publicidade

O prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves (PSDB), participou da inauguração do restaurante. “Estou aqui na nova loja do ‘Méqui’ aqui no Ariston. Temos trazido novos empreendimentos para a nossa cidade e o Mc é um deles, que gera emprego e muda o aspecto da nossa cidade”, afirmou, nas redes sociais.

Muito aguardado por moradores do bairro e entorno, o restaurante está localizado na Avenida Antônia Cônsulo Duarte da Costa, antiga Avenida Marginal do CSU, ao lado da empresa de ônibus Del Rey.

publicidade

Em Carapicuíba, além da loja aberta hoje, o McDonald’s tem restaurantes no Centro da cidade (Avenida Governador Mario Covas), na Vila Dirce (Avenida Inocêncio Serárifo) e dentro do Shopping Plaza Carapicuíba (Estrada Ernestina Vieira).

publicidade