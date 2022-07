MercadoCar abre 60 vagas de Jovem Aprendiz em Osasco e São Paulo

A rede de autopeças MercadoCar está com 60 vagas abertas de Jovem Aprendiz em Osasco e na capital paulista. As oportunidades são para atuar nas lojas e no centro de distribuição da empresa.

Os interessados devem ter o ensino médio completo ou estar cursando no período noturno. A carga horária será de 4h30 diárias, necessário ter disponibilidade para trabalhar aos sábados (manhã e tarde).

A remuneração não foi informada. Já os benefícios oferecidos são vale-transporte e refeição no local. O MercadoCar oferece também plano de carreira e cursos de aperfeiçoamento e desenvolvimento para o Jovem Aprendiz.

Como Jovem Aprendiz, os contratados vão exercer atividades de atendimento ao cliente, esclarecimento de dúvidas e reposição de mercadorias.

Como se inscrever nas vagas de Jovem Aprendiz do MercadoCar:

As inscrições devem ser feitas pelo site de recrutamento da rede (https://mercadocar.pandape.com.br/Detail/187351), onde também podem ser encontradas mais informações.