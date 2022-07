Prefeitura de Itapevi anuncia vagas de empregos nos Caps

O Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde (Insaúde), empresa responsável pela administração do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III – Espaço Conviver (Vila Lícia) e CAPS III AD Reconstruir (Vila Nova Itapevi), em parceria com a Prefeitura de Itapevi, está com processo seletivo aberto para 16 áreas diferentes.

Estão sendo oferecidas vagas para agente social, artesão, assistente social, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, auxiliar de serviços gerais, controlador de acesso, educador físico, educador social, enfermeiro, farmacêutico, pedagogo, psicólogo, técnico administrativo, técnico de enfermagem e técnico de informática.

As inscrições podem ser feitas até quinta-feira (7). Os candidatos deverão encaminhar currículos para os seguintes e-mails: caps.conviver@insaude.com.br e caps.reconstruir@insaude.com.br. As informações completas referentes ao edital estão disponíveis no site: www.insaude.org.br.

Os cargos que exigem pelo menos 6 meses de experiência, e ensino médio completo são:

Técnico administrativo (R$2.150),

Auxiliar Administrativo (R$1.400),

Agente Social (R$1.400),

Auxiliar de Farmácia (R$1.305),

Auxiliar de Serviços Gerais (R$1.305),

Controlador de Acesso (1.400).

*Artesão (R$1.350) (apenas para esse cargo é exigida experiência de 12 meses)

Já os cargos que exigem nível superior ou técnico são:

Educador Social (R$2.400),

Assistente Social (R$3.027),

Farmacêutico (R$2.000),

Educador Físico (R$2.250),

Enfermeiro (R$3.400),

Técnico de Enfermagem (R$2.250),

Psicólogo (R$3.500),

Pedagogo (R$2.900) e

Técnico de Informática (R$2.200).

Pré-Requisitos

Para concorrer às vagas é preciso ter no mínimo 18 anos completos no ato da admissão; apresentar comprovante da situação militar/RG/CPF; possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo e documentos comprobatórios da escolaridade e experiência; ter aptidão comprovada por avaliação médica efetuada pelo órgão médico indicado pelo contratante; e declaração do candidato que não possui parentesco com nenhum membro do Poder Executivo Municipal.