Mills oferece bolsas de estudo em curso técnico e ajuda de custo de R$ 300 a jovens de Osasco

A Mills, empresa líder em locação de equipamentos na América Latina, está com as inscrições abertas em seu programa TransFORMAR, que oferece bolsas de estudo para ensino técnico para jovens de baixa renda. Em Osasco, são oferecidas 15 bolsas para o curso de eletrotécnica.

Podem se inscrever jovens com idade entre 18 e 28 anos, renda mensal familiar de até três salários mínimos e que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas ou como bolsista integral em escolas privadas. Também é necessário ter disponibilidade para estudar no período de dois anos até a formação do curso.

Além da bolsa integral do curso em instituições como Senai, ETE e Grau Técnico, o aluno, sem vínculo empregatício, receberá da Mills uma ajuda de custo mensal no valor de R$ 300.

Nesta terceira edição, além de Osasco, a Mills oferece bolsas em outras 18 cidades brasileiras. Entre elas: Cotia, Sorocaba, Fortaleza (CE), Teresina (PI), Macaé (RJ), entre outras cidades

“Parte de nosso trabalho é focado em transformar a sociedade que estamos inseridos, junto da busca de um Brasil mais humano e justo. E é muito gratificante abrir a terceira etapa do programa, alcançando cada vez mais pessoas”, comenta o diretor de Gente, Gestão e SSMA da Mills, Kleber Racy.

Lançado em 2021, o TransFORMAR já conta com 186 jovens matriculados em cursos em diversas cidades no país. Até 2025, a iniciativa será estendida para 100% das localidades de atuação da Mills, totalizando 2.500 bolsas disponibilizadas.

Como se inscrever às bolsas de estudo oferecidas pela Mills em Osasco:

As inscrições vão até o dia 31 de janeiro e devem ser feitas pela página do TransFORMAR no site da Mills: conteudo.mills.com.br/programa-transformar-2023.

A seleção é feita em duas etapas: inscrição por formulário e entrevista final. O programa também tem um WhatsApp para esclarecer dúvidas: (11) 99383-9959.