Moacyr Franco se apresenta em Osasco nesta sexta

O cantor e ator Moacyr Franco se apresentará em Osasco, nesta sexta-feira (18), a partir das 21h. Atração será realizada no Teatro Aspro, na Vila dos Remédios, e promete emocionar e divertir o público.

Em seu show, Moacyr busca interagir com a plateia ao contar passagens de sua vida, marcada por altos e baixos, além de cantar seus maiores sucessos. Como compositor, o artista tem grandes sucessos gravados por Chitãozinho & Xororó, Rita Lee, Paula Fernandes e João Mineiro & Marciano.

Como apresentador, ator, produtor e roteirista, trabalhou nas principais emissoras de TV do país. Com o personagem Mendigo na “Praça da Alegria”, estourou com a marchinha “Me dá um dinheiro aí”, sucesso do Carnaval de 1960.

Os ingressos para o show desta noite, em Osasco, custam entre R$ 60 e R$ 120 mais taxa e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 99249-0118.

O Teatro Aspro está localizado na rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, na Vila dos Remédios, em Osasco.

