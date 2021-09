Moradora de Carapicuíba vai visitar o pai na Praia Grande e o encontra morto no sofá

Uma mulher, moradora de Carapicuíba, foi visitar o pai, na Praia Grande, litoral paulista, e o encontrou morto no sofá da casa onde morava.

O corpo do homem, de 53 anos, já estava em estado avançado de decomposição. Não havia sinais de violência, mas a Polícia Civil ainda apura a causa da morte.

A filha, de 29 anos, saiu de Carapicuíba para visitar o pai na quinta-feira (23). Ela chegou à casa dele por volta de 19h30, chamou e não foi atendida. Sentindo um forte cheiro partindo do imóvel, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

Os bombeiros arrombaram o portão e a porta da casa e encontraram o corpo no sofá. O corpo foi encaminhado para o IML de Praia Grande para exame necroscópico. O caso foi registrado pela Polícia Civil como morte suspeita. (Com informações do “G1”)