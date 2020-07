Moradora de Osasco participa do episódio de estreia do MasterChef Brasil 20

O episódio de estreia do MasterChef Brasil 20, nesta terça-feira (14), às 22h45, na Band, terá uma moradora de Osasco entre os oito concorrentes na disputa pelo prêmio de R$ 5 mil: Jessica, de 29 anos.

A osasquense é adepta ao estilo de vida saudável e defensora do prato de comida colorido, com legumes, verduras, grãos e frutas.

Jessica diz que se aventura na cozinha, seu lugar predileto, desde os oito anos de idade. Além da culinária, ela adora esportes e encara do yoga à meia-maratona.

Pandemia de covid-19 causou mudanças no MasterChef Brasil 20

Apresentado por Ana Paula Padrão e com Paola Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça no juri, a nova edição do MasterChef Brasil terá novidades. Desta vez, haverá oito participantes e um vencedor a cada episódio, em um verdadeiro tudo ou nada. Serão sempre duas provas, sendo a primeira delas classificatória, e a segunda, a final.

O vencedor de cada episódio leva para casa R$ 5 mil com patrocínio PicPay, além de prêmios Brastemp, Tramontina, Amazon,Universidade Estácio de Sá e o troféu. Uma instituição filantrópica também receberá R$ 5 mil por episódio.

A alteração no formato é uma das consequências da pandemia de covid-19 no programa, já que foi a maneira mais segura de receber os cozinheiros amadores sem causar aglomeração, de acordo com a direção. “Paramos por 60 dias para rever as medidas de segurança que já existiam por trabalharmos em um programa de comida. Criamos uma comissão interdisciplinar para fazer essas adaptações”, diz a diretora do talent show, Marisa Mestiço.

Com o início das gravações, semanas atrás, os participantes foram dispostos em bancadas de serviço com distanciamento. Todos usam máscaras sempre que estão fora das câmeras e têm kits próprios de proteção.

Além da mudança física, a dinâmica de apresentação também é outra em tempos de pandemia. “Não haverá prova em dupla. Dentro do estúdio, eu não vou mais ao mercado com eles [momento de escolha dos ingredientes antes do início da prova]. Os participantes também são divididos em dois grupos de quatro para ficar o menor número possível de pessoas juntas”, contou Ana Paula Padrão.

Na opinião da apresentadora, o programa não vai perder sua essência mesmo tendo de reapresentar novos cozinheiros amadores a cada capítulo. “O jogo ficou mais rápido. Os participantes sabem que têm pouco tempo e que não dá para ficar num patamar mediano, guardando cartas na manga. A gente os conhece muito rápido e desenvolve torcidas e antipatias também de maneira rápida”, completa.

Famosos vão montar caixa misteriosa

Neste ano, a famosa Caixa Misteriosa vai ser proposta por famosos de todas as regiões do Brasil. Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Elza Soares, Joelma, Wesley Safadão, Luisa Sonza, Thiaguinho, Tirulipa, Catia Fonseca, Dilsinho, Fafá de Belém e Claudia Leitte, entre outros, participam de casa escolhendo seus ingredientes.