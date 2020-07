Em Cotia, denúncias de abuso e tortura levam ao fechamento de clínica para dependentes químicos

A clínica de recuperação de dependentes químicos Comunidade Terapêutica Shallom Adonai, que fica em Caucaia do Alto, Cotia, foi fechada na sexta-feira (10) por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Segundo denúncias, adolescentes eram mantidos em cárcere privado e torturados com pauladas e choques durante a permanência no local.

A entidade abrigava 50 pessoas. Dessas, 41 eram adolescentes de vários estados do país, que foram internados para tratar da dependência química e estariam sem contato com as suas famílias. A clínica é alvo de uma série de denúncias, incluindo abuso sexual e tortura, levadas ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público.

