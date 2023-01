Moradora de Osasco, psicóloga Sarah Aline está no BBB 23

A psicóloga de Osasco Sarah Aline Rodrigues, de 25 anos, está entre os participantes do grupo “Pipoca” do Big Brother Brasil 23. O reality da TV Globo estreia na próxima segunda-feira (16).

Revelada na tarde desta quinta, a osasquense falou um pouco sobre sua personalidade e o seu trabalho. “Sou psicóloga e faço programas para ter mais mulheres em cargos de liderança, pessoas pretas em ambientes de trabalho…”, contou, em vídeo publicado nas redes sociais do BBB.

Sarah disse que é competitiva e revelou qual o seu defeito. “Falo muito, é um defeito que eu acho maravilhoso. Sou irritadinha, faço cara de deboche. Eu não gosto de me vingar na maldade, adoro ter a certeza de que vou me vingar do jeito certo”, explicou.

A sister revelou ainda duas curiosidades: mania de trazer pedras dos lugares que conhece e que já chegou a fazer uma tatuagem em um rolê após beber demais.

Sarah Aline tem atualmente 36,3 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde coleciona muitas selfies e registros de momentos em viagens, com amigos e a família. A torcida pela osasquense começou com tudo por parte dos internautas.

Grupo Pipoca do BBB 23

A poucos dias da estreia do reality show, os participantes estão sendo revelados pouco a pouco. Além da moradora de Osasco Sarah Aline, foram confirmados no Pipoca nomes como a biomédica Paula; o administrador e modelo Gabriel; o enfermeiro Cezar; o fazendeiro Gustavo; a professora de educação física Larissa; o biomédico Ricardo; e a maquiadora e influenciadora digital Marília.