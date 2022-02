Moradores de Barueri resgatam cachorro abandonado em terreno baldio dentro de saco amarrado

Um cachorro foi resgatado por moradores do Jardim Líbano, em Barueri, após ter sido jogado em um terreno baldio dentro de um saco plástico amarrado com uma corda, na quinta-feira (10).

O animalzinho foi abandonado por um homem, que usava camiseta branca e um crachá da Prefeitura de Barueri, por volta das 9h. Uma câmera de segurança instalada próximo ao local mostrou o momento em que o homem estaciona o carro, joga o saco no terreno e vai embora.

Em seguida, uma mulher que mora no bairro avistou o saco branco. “Minha irmã passou e viu o saco se mexendo. A gente já pensou que poderia ser filhotinhos e quando vimos era um cachorro”, disse uma moradora de Barueri, em reportagem exibida nesta sexta-feira (11), no “Balanço Geral”, da Record TV.

A mulher decidiu chamar o vizinho Ivan, que é protetor de animais e resgatou o cachorrinho. “Ele estava muito assustado. Nós até damos um apelido carinhoso de ‘Nervosinho’ pra ele”, disse Ivan. “A gente deu água, comida, olhou se ele tinha algum machucado e mandou para um petshop, agora ele está tosadinho”, completou.

“A gente tem dó porque a gente tem cachorro, faz de tudo pra cuidar do bichinho e aí vê uma pessoa dessa fazendo o que fez com o cachorro… Ele tem que pagar pelo que fez”, finalizou a morador de Barueri.

“Barueri jamais irá compactuar com tal atitude”, diz Prefeitura

As imagens estão circulando nas redes sociais e chegaram à Prefeitura de Barueri, que emitiu uma nota, na tarde desta sexta-feira (11), informando que o homem foi identificado e trata-se de um funcionário do município. “Imediatamente foi formalizado registro de crime ambiental. Os trâmites estão correndo para que o acusado seja responsabilizado”, diz, em nota.

“Como se trata de um servidor público da municipalidade, também está sendo instaurado um inquérito administrativo para que sejam tomadas todas as providências necessárias, uma vez que Barueri jamais irá compactuar com tal atitude”, continua a Prefeitura, no comunicado.

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Barueri:

“Na última quinta-feira, dia 10, circulou nas redes sociais o vídeo, captado por câmeras de segurança, de um homem descartando um cachorro vivo na mata dentro de um saco com a boca amarrada. No vídeo, o homem usava uma camisa com logotipo de Barueri e um crachá. Assim que tal vídeo chegou ao conhecimento da Prefeitura já foram iniciadas as medidas para identificar a pessoa e sua ligação com a municipalidade.

A Prefeitura de Barueri repudia toda e qualquer forma de maus-tratos contra os animais, tanto que é conhecida como uma das cidades com os melhores projetos de proteção animal e ambiental.

Graças à Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, a pessoa do vídeo foi identificada e imediatamente foi formalizado registro de crime ambiental. Os trâmites estão correndo para que o acusado seja responsabilizado.

Como se trata de um servidor público da municipalidade, também está sendo instaurado um inquérito administrativo para que sejam tomadas todas as providências necessárias, uma vez que Barueri jamais irá compactuar com tal atitude.

E é com satisfação que, graças à generosidade de outros cidadãos, o animal vítima de tamanha crueldade foi acolhido e hoje está sob os cuidados de uma família que o adotou. A Prefeitura coloca-se à disposição para toda a assistência necessária”.