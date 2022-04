Mulher foge após matar o marido a facadas na frente das 3 filhas em Carapicuíba

Uma mulher fugiu após esfaquear e matar o próprio marido na frente das três filhas do casal, de 4, 9 e 12 anos, em Carapicuíba. O crime aconteceu na noite do domingo (10), na rua Mirassol, Cidade Ariston, e chocou a família e moradores do bairro.

As filhas do casal contaram que Bruna, autora do crime, passou o dia bebendo e depois foi para casa. Ela teria pedido para a filha de 9 anos fazer arroz, mas a menina disse que iria dormir. Bruna não teria gostado da resposta e começou a brigar com a menina e com a filha mais velha.

O marido, Willians, reclamou com a mulher e começou a defender as filhas. Exaltada, Bruna pegou a faca que estava na mesa e atingiu o marido, na barriga. O crime aconteceu na frente das crianças. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu à caminho do Hospital Geral de Carapicuíba.

Maria Eliene da Silva, mãe da vítima, contou que só soube do ocorrido porque uma das netas começou a bater desesperadamente na porta da sua casa, no andar debaixo da residência de Bruna e Willians. “Ela batia na porta: ‘vó, chama a polícia vó. Minha mãe acabou de matar o meu pai vó’”, contou à reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV.

Após atacar o marido, Bruna saiu de casa, procurou a casa de um vizinho, tomou banho e não foi mais vista. “Ela foi muito fria. Se eu visse ela agora, eu iria falar ‘como você foi fria, filha’. Ela me dizia que gostava tanto do meu filho… É muito pesado pra mim”, lamentou a mãe de Willians.

O casal estava junto há 13 anos. A irmã da vítima disse que uma das filhas do casal se sente culpada pela morte do pai. “Ela fala ‘meu pai morreu pra me defender. Foi por causa de mim’. E eu falo que não, que foi uma briga do casal, mas que ela não teve culpa”, relatou. “A gente quer justiça. Quero que encontrem ela, que ela vá presa e que pague pelo que fez”, completou a irmã de Willians.

(Com informações do Balanço Geral, da Record TV)