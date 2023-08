Mutirão Amor Por Osasco atende Metalúrgicos, Santa Maria e Raposo Tavares a partir de segunda-feira (21)

O Mutirão Amor Por Osasco, que leva serviços de zeladoria para os bairros, irá atender, a partir de segunda-feira (21), o Conjunto dos Metalúrgicos, o Jardim Santa Maria e Jardim Raposo Tavares, na zona sul da cidade. Na ação, equipes da Prefeitura de Osasco vão até os bairros realizar serviços como roçagem, tapa-buraco, poda de árvores, limpeza de bocas de lobo, retirada de entulho, pinturas de faixas e guias, entre outros.

Além disso, o mutirão traz a Prefeitura Móvel, que ficará até dia 25 no Terminal do Santa Maria, das 9h às 17h.

A reunião do prefeito e secretários com os moradores, também parte do projeto, será na terça-feira (22), às 19h, na EMEIEF Messias Gonçalves da Silva (Rua Eugênia Pacelli, 1015, Jardim Santa Maria).

