Natação de Osasco conquista 92 medalhas em torneio regional

A equipe osasquense de natação esteve em Santo André, em São Paulo, para a disputa do 4° Torneio Regional Pré-Mirim a Sênior, no sábado (3). A competição contou com a participação de 11 equipes e aproximadamente 250 atletas de diversas regiões do estado.

publicidade

O time de Osasco marcou presença com uma delegação de 46 integrantes, sendo eles 41 atletas divididos em 12 categorias e outros cinco membros da comissão técnica. A equipe conquistou duas medalhas em todas as categorias, totalizando 92 medalhas, sendo 48 medalhas de ouro, 33 de prata e 9 de bronze.

A categoria Petiz 1 foi o grande destaque com 14 no total e a categoria Infantil 1, com 10 medalhas de ouro. Participaram 17 atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer. “Foi uma competição sensacional, por ser a primeira do semestre, e foi muito além das expectativas da comissão técnica”, avaliou um dos técnicos Denis Lorenzo.

publicidade

“Um desempenho incrível para a natação osasquense, 92 medalhas em uma competição com quase 250 atletas é um feito e tanto, ainda mais levando em consideração que foi a primeira competição do semestre. A tendência são os atletas evoluírem ainda mais no restante do ano”, disse o secretário de Esportes, Rodolfo Cara.