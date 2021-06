“Nossa raiva tinha que ser canalizada no fora Bolsonaro”, diz Karol Conká

A cantora Karol Conká voltou a comentar sobre o “cancelamento” que sofreu por suas atitudes no Big Brother Brasil 21 e disse que a raiva da população “tinha que ser canalizada no fora Bolsonaro”.

“Isso merece o gasto de energia para ir às redes ou às ruas e protestar. Nossa raiva tinha que ser canalizada para isso. Então, estou de mão dada aí com todo mundo que é fora morte, fora Bolsonaro. Estou na torcida para que o milagre aconteça”, declarou Karol Conká, em entrevista à “Folha de S. Paulo”.

Eliminada do BBB 21 com 99,17% dos votos, a rapper admite que cometeu erros no reality, mas que não pode ser definida por eles. Ela avalia que “as pessoas amam odiar” e aponta que o racismo é um fator para o “cancelamento” sofrido. “É algo transparente, que só preto enxerga. Você não pode errar”, declarou.

A cantora afirmou ainda que o comportamento explosivo no programa foi causado por problemas psicológicos. “Uma das maiores decepções que tive comigo mesma foi perceber o quanto tinha deixado de lado essa questão da minha ansiedade, que reverberou da pior forma”, disse. Karol Conká iniciou tratamento psicológico e está prestes a lançar uma série de vídeos sobre saúde mental.