Em carta, menino de 8 anos pede sobrenome do padrasto à juíza: “pai de verdade”

Um menino de 8 anos escreveu uma carta para uma juíza com um pedido especial: ele queria tirar o sobrenome do pai biológico e colocar o do padrasto, a quem ele considera seu “pai de verdade”. O caso aconteceu no distrito de Damião Carneiro, no interior do Ceará, e comoveu a magistrada Kathleen Nicola Kilian, titular da 1ª Vara da Comarca da cidade, que recebeu o texto escrito a lápis.

publicidade

“Senhora juíza, quero pedir encarecidamente que a senhora troque meu nome, que é […] e quero retirar o sobrenome Sousa, que é o sobrenome do meu pai biológico e eu gostaria muito de usar o sobrenome do meu verdadeiro pai, que é o meu padrasto e ele sim é um pai de verdade pra mim”, disse o garoto na carta.

O menino teve a ideia de escrever a carta para a juíza após ver uma ação social realizada por ela na região. Ele conta ainda o motivo de querer incluir o sobrenome do padrasto. “…ele esteve comigo nos momentos bons e ruins. Estou lhe pedindo porque vi no celular a senhora distribuindo cestas básicas para as famílias carentes e isto é um verdadeiro ato de amor ao próximo”, continuou.

publicidade

A mãe do menino decidiu entregar a carta ao radialista Fabiano Barros, de um programa local que veiculou a ação social realizada pela magistrada. Ao G1, o radialista contou que ficou surpreso e entrou em contato com a juíza no mesmo dia via WhatsApp.

Após receber o texto, a juíza Kathleen Nicola Kilian respondeu o garoto, agradeceu pelo carinho e agendou atendimento para formalizar o pedido do menino perante a Justiça. “Que alegria ser motivo da sua lembrança e receber seu carinho por meio dessa carta. Guardarei sempre comigo. Quanto ao seu pedido, já agendamos o atendimento da sua família”, declarou a magistrada, explicando ainda que o procedimento era necessário para que ela pudesse intervir sobre o pedido do menino.

publicidade

“Mantenha sempre seu senso de Justiça, tenha interesse pelos seus direitos e pelos direitos de todos. Estude, seja verdadeiro, sinta, tenha coragem e se comprometa com os seus sonhos… No final do dia, o que faz a diferença é o que nos emocionou e o quanto sensibilizamos as pessoas”, aconselhou a juíza, que terminou o texto parafraseando Cora Coralina. “’Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas’. De sua nova amiga, Kathleen Nicola Kilian”.

A família do menino foi atendida pela Defensoria Pública no dia 1° de junho. Ainda segundo o G1, o defensor público Jefferson Leite Dias explicou ao garoto que o sobrenome do pai biológico não poderia ser retirado, mas que ele poderia incluir o sobrenome do padrasto.

SOBRE “CANCELAMENTO”// “Nossa raiva tinha que ser canalizada no fora Bolsonaro”, diz Karol Conká