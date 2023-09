Nova USF do Jardim Briquet/Santa Cecília, em Itapevi, fica pronta em outubro

A Prefeitura de Itapevi programou para o início de outubro a inauguração da nova USF (Unidade de Saúde da Família) do Jardim Briquet/Santa Cecília.

publicidade

Localizada na Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, na altura do número 1791, e próximo à Rua Rafael Rossi, as obras da unidade estão em fase de ajustes finais e ela funcionará, inicialmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A unidade foi construída graças a uma parceria entre a Prefeitura e a empresa responsável pela implantação do loteamento Colinas do Vale, no Jardim Bela Vista, (ATS Empreendimentos Imobiliários).

publicidade

A empresa ficou com a parte da construção e a Prefeitura ficou responsável por montar a unidade com equipamentos e contratação de profissionais.

O projeto de construção da USF é considerado padrão III do Ministério da Saúde. Nestas instalações, há o Setor de Consulta, que reúne sala de recepção e espera, banheiros para PCD (pessoas com deficiência), quatro salas de consultório e acolhimento, sala de inalação, duas salas de consultório odontológico, sala de observação e procedimento, salas de coleta, vacina e curativos, além de estoque e dispensa de materiais.

publicidade

A construção da USS no Jardim Briquet/Santa Cecília integra o programa Itapevida, iniciativa que visa garantir a qualidade no atendimento da saúde de Itapevi e que reúne 20 ações para transformar o atendimento clínico na rede municipal.