Peça de teatro “Terremota” é atração gratuita em Osasco neste domingo

O Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, recebe neste domingo (17) a peça “Terremota”, montada pelo grupo Cia. Bendita. A atração apresentada pelo Diversão em Cena é gratuita e recomendada para toda a família.

Em “Terremota”, a Maria desta história não vai com as outras: é uma menina de sete anos corajosa e que sabe muito bem o que quer. Mora com o tio Bigode e o gato Platão; e quando fica na dúvida, enche os adultos de perguntas. Ela é tão confiante e esperta que resolve criar seu próprio mundo. Na sala de casa, funda a República Terremota.

O texto e a direção são assinados por Marcelo Romagnoli, o elenco é formado por Jackie Obrigon e Guto Togniazzolo.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria uma hora antes do espetáculo ou reservados pelo App Diversão em Cena (disponível para IOS e Android), pela Sympla (até sexta às 17h).

O Diversão em Cena em Osasco é viabilizado por meio do PROAC-ICMS, com patrocínio da Belgo Arames, apoio da Fundação ArcelorMittal, Prefeitura de Osasco e Secretaria da Cultura de Osasco, produção da Mina Cultural e realização Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas e Governo do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

Diversão em Cena em Osasco “Terremota” (da Cia. Bendita)

Quando: 17 de setembro de 2023 (domingo) , às 16h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara, Osasco

Classificação indicativa: livre

Telefone: (11) 3685-9596

Entrada gratuita