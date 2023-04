Novo CAPS de Cotia garante melhor atendimento aos jovens com deficiência

As novas instalações do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPS) 1 de Cotia (Rua Topázio, 159, Jardim Nomura) tem garantido mais conforto, dignidade e qualidade no atendimento às crianças e adolescentes com deficiência da cidade.

publicidade

O equipamento de saúde mental foi implantado em um imóvel amplo, que possibilitou novos espaços como a Sala Sensorial e auditório.

O novo CAPS I realiza mensalmente cerca de 1.500 atendimentos com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, psiquiatra, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermagem, além de assistente social e musicoterapeuta.

publicidade

“O CAPS, assim como o Adulto e o Álcool e Drogas, é porta aberta, ou seja, para o primeiro atendimento é só chegar que será feito o acolhimento e, a partir daí a equipe faz os encaminhamentos conforme a necessidade de cada um”, afirmou o prefeito, Rogério Franco.

A Sala Sensorial conta com escorregador, bola suíça, barril tubarão, caminho circular, escada de espuma, helicóptero suspenso, rede pescador, rede de lycra e outros. “São itens fundamentais para trabalharmos aspectos como equilíbrio, coordenação motora, medo de altura”, destacou Nádia Giaretta, especialista em distúrbios do neurodesenvolvimento e coordenadora do CAPS I.

publicidade

Ao lado, a Prefeitura também entregou o Núcleo de Atendimento Municipal do Autista (NAMA). O equipamento conta com estrutura para atender pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) oferecendo acolhimento às famílias, escuta qualificada, encaminhamento para a rede de atenção básica de saúde, ampliação do Projeto Acolher (atendimento especializado aos autistas em parceria com a UNIP), levantamento de demandas, orientação e encaminhamento para assegurar o direito da pessoa com TEA e suas famílias, cadastro e atualização dos dados, emissão da CIPTEA – Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, entrega de placas e adesivos com material de conscientização e cordão de identificação do autista.