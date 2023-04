Pivô Tom volta ao Basket Osasco para o Brasileirão 2023

O pivô Everton Gomes da Silva Oliveira, o Tom, está de volta ao Basket Osasco.

O atleta, de 2,03m, chega para sua quarta passagem pela equipe e será peça-chave do time no Brasileirão 2023.

Nascido em Irecê-BA, o jogador de 29 anos vem para reforçar a Coruja e já estará à disposição do técnico Adriano Geraldes para o primeiro jogo do segundo turno da competição nacional, que será neste domingo (16), em Salvador, às 11h, contra o Vitória-BA.

Tom já jogou no Paraíso Basquete, Minas, Franca, Rio Claro, Remo, Contagem, Londrina, Campo Mourão e nos argentinos Hispano Americano e Independiente, além das três passagens por Osasco (2018, 2019 e 2020).

“Estou muito contente por voltar a Osasco, que tenho como uma segunda casa, já que será minha quarta passagem por aqui. A expectativa para a sequência do Brasileirão é muito grande e espero acrescentar ao nosso plantel, que é muito qualificado. Chego para somar e brigar pelos nossos objetivos”, destacou o atleta.

Após encarar o Vitória-BA no próximo domingo (16), o Basket Osasco terá mais três partidas antes do encerramento da primeira fase do Brasileirão. No dia 21, o adversário será o AZ Araraquara, em jogo a ser realizado na casa do adversário. No dia 28, o time recebe o Blumenau no Geodésico, em Osasco, às 19h, e termina o segundo turno no dia 30, às 11h, diante do Brusque (SC).