Cioeste e ABRH propõem qualificação para jovens que cumprem medidas socioeducativas

O secretário Executivo do Cioeste (Consórcio Intermunicipal Oeste), Jorge Lapas, participou de reunião com o juiz da Vara da Infância e da Juventude de Osasco, doutor Samuel Karasin, além de diretores da Fundação Casa Osasco I e II, respectivamente, Fabiane Koetz e Thiago Carbone na quinta-feira (13).

Na reunião, foi discutida a possibilidade de desenvolver em parceria um programa para qualificação profissional e geração de emprego voltado a jovens que cumprem medidas sócioeducativas nas duas unidades enquanto cumprem o período de internação.

A sugestão levada ao magistrado é oferecer cursos e treinamentos aos jovens por meio do consórcio em parceria com a ABRH (Associação Brasileira de Recursos Humanos).

“Temos uma preocupação com a reincidência desses jovens. A ABRH tem interesse em qualificá-los. Há setores no mercado de trabalho que não possuem mão-de-obra. As empresas podem preparar esses meninos. Queremos que saiam com uma profissão e empregados”, destacou Valdir Batista, presidente da ABRH e diretor de relações empresariais do Consórcio.

Samuel Karasin afirmou que a maioria dos jovens não possui escolaridade e nem treinamento. “Nossos adolescentes querem e precisam de resultados imediatos e muito concretos, até por razões familiares. Queremos desenhar alternativas e incentivar os municípios da região a montar modelos de acompanhamentos para esses jovens para que possam ter qualificação e emprego, trazendo expectativa melhor de vida para essas crianças”, frisou.

Também foi sugerida a realização de uma palestra (workshop) com os cerca de 90 educandos dos dois complexos para que seja diagnosticado quais políticas públicas podem ser implementadas e quais cursos deverão ser trabalhados.