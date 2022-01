Novo conjunto habitacional recebe 40 mudas de árvores em Barueri

O novo Conjunto Habitacional do Engenho Novo acaba de ser concluído pela Prefeitura de Barueri. Na última semana, a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) realizou o plantio de 40 mudas de árvores no local.

A arborização contribui com a absorção de gás carbônico e a liberação de oxigênio, a filtragem do ar, a redução da poluição, além de oferecer áreas de sombra para o descanso e o lazer das famílias.

Dentre as espécies plantadas há 25 ipês brancos, cinco ipês amarelos, cinco resedás e cinco acácias. “Entendo que plantar árvores traz grandes benefícios, muitos deles bem relevantes para o nosso povo, por essa razão continuamos com essa ação”, explica o biólogo e secretário de Meio Ambiente de Barueri, Marco Antônio de Oliveira, o Bidu.

“A ideia é realizar o plantio de mil arvores por ano, todos os anos. Essa é a nossa grande colaboração para melhorar a cidade em termos de saúde, lazer e qualidade de vida, além de contribuir com a manutenção da fauna e também com a redução do aquecimento global”, reforça Bidu.

A Sema, por meio do Viveiro Municipal de Barueri, realiza o plantio de espécies nativas em áreas públicas da cidade, como praças, avenidas, próprios públicos, canteiros, parques e em conjuntos habitacionais construídos pela municipalidade. O plantio é realizado após a realização de um estudo da área contemplada para inserção da espécie mais adequada, além do espaço disponível.