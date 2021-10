Novo Sesc Osasco terá parque aquático com piscina coberta

O novo Sesc Osasco terá quase 50 mil metros quadrados de área construída, com ginásio, teatro e parque aquático com piscinas coberta e descoberta. O espaço será construído no mesmo terreno onde a unidade transitória funciona atualmente, na avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1300, no Jardim das Flores.

O termo que autoriza a utilização do solo para a construção do novo Sesc já foi assinado pelo prefeito Rogério Lins (Podemos). “O projeto ficou muito bonito. As oportunidades que nós vamos ter aqui para as próximas gerações, vão mudar o futuro de muita gente. Fico muito feliz por essa parceria”, disse Rogério Lins.

A unidade também terá cine auditório, biblioteca, galpão multiuso, área de convivência, restaurante, cafeteria, duas salas para atividades físicas e vestiários. “Em parceria com a Prefeitura, manteremos os serviços importantes para a cidade de Osasco, como o Mesa Brasil e o OdontoSesc, que têm sido essenciais para muitas pessoas aqui no município”, afirma Ana Paula Malteze, gerente da unidade.

De acordo com a Prefeitura, o Sesc Osasco será uma das maiores e mais modernas do Brasil, sustentável, inclusive com o selo AQUA-HQE, que é uma certificação internacional de construção de alta qualidade ambiental.

Segundo a empresa contratada pelo Sesc para a construção da nova unidade, a previsão é de que a obra seja concluída e entregue à população em 42 meses.

