Banco Digio tem vagas de emprego abertas na área de tecnologia em Barueri

O banco Digio, plataforma digital do Bradesco que oferece serviços financeiros para empresas e consumidores, tem vagas de emprego abertas em Barueri. As oportunidades são para atuar na área de tecnologia.

Há vagas abertas para os cargos de analista de governança júnior, analista de infraestrutura, analista de produtos sênior, analista de segurança da informação, analista de sustentação sênior, analista pleno de gestão de serviço, arquiteto de soluções digitais, coordenador de marketing de performance, engenheiro de dados sênior, especialista de desenvolvimento móvel, especialista em sustentação e gerente de segurança do produto.

A função de analista de governança exige que o candidato tenha ensino superior completo, pacote Office avançado, conhecimento em processos de desenvolvimento de padrões por meio de procedimentos, metodologia BPMN, conhecimento de ferramentas de fluxos (visio, bizagi, diagrams), conhecimento e prática em metodologia de mapeamento de processos. Inglês intermediário (desejável).

Para o cargo de analista de produtos é necessário ter ensino superior completo em administração, economia, publicidade, engenharia ou correlatas, além de experiência na área de produtos financeiros.

Já para a vaga de gerente de segurança do produto é preciso ter ensino superior, sólida experiência em prevenção de fraudes e captura $ autorizações, vivência em bandeiras, emissores, adquirentes ou processadoras, além de conhecimento em cartões de crédito e débito, conta de pagamento, Open Banking e empréstimo pessoas. Inglês fluente será considerado diferencial.

Como se candidatar às vagas de emprego no Digio, em Barueri:

Para participar do processo seletivo, os interessados devem acessar o site de recrutamento do Digio, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Sobre a empresa

O Digio é o banco digital de serviços financeiros que apresenta diversos produtos para consumidores finais e empresas. Lançado em 2016, o cartão de crédito com gestão por aplicativo foi seu primeiro produto. Já o aplicativo conta com uma loja própria, a digioStore, com produtos de recarga de celular, e-Gifts, seguros, além de um clube exclusivo de fidelidade de acúmulo de pontos e cashback.

