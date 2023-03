“Nunca senti tanta emoção”, diz moradora da zona Norte de Osasco ao receber título de regularização

Após quase 30 anos de espera, foi realizada no último sábado (4) a entrega de título de regularização fundiária para famílias do Setor A e C do bairro Colinas D’Oeste, na zona Norte de Osasco. O evento ocorreu na EMEIEF Professora Jeanete Beauchamp, no Jardim Bonança.

A ação que integra as comemorações de 61 anos de emancipação político-administrativa de Osasco, é realizada pela pela Secretaria de Habitação, por meio do programa Cidade Legal do Governo do Estado, em parceria com o programa Lar Conquista da Prefeitura, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos), da secretária executiva do programa Cidade Legal, Candelária Reyes Garcia, do secretário municipal de Habitação, Pedro Sotero, autoridades e famílias.

Ao lado de centenas de moradores, Dona Luzia, de 75 anos, residente do Colinas D’Oeste há mais de 30 anos, conta que receber o documento de sua casa é um momento de enorme alegria. “Falamos muito em amassar barro e eu me lembro que saia de casa quando dava aquela chuva forte, chegava no ponto do ônibus e tinha que trocar os sapatos cheios de barro e colocar outros limpos para ir trabalhar. Receber o documento da minha casa hoje é a maior bênção do mundo, fui abençoada e nunca senti essa emoção”, declarou.

“Hoje é um dia histórico, um legado, pois muitos homens e mulheres sonharam com esse dia e até se questionaram se ele chegaria. Entregar esse documento é mais que entregar um título de regularização, isso traz segurança e paz para as famílias”, declarou o prefeito Rogério Lins.

O secretário de Habitação, Pedro Sotero, explicou como a parceria entre Prefeitura e os governos estadual e federal pode contribuir com ações, como a entrega dos títulos de regularização. “Se hoje estamos entregando as matrículas a cada um de vocês, é uma forma de mostrar como uma Prefeitura alinhada com o Governo Federal e com o Governo Estadual é importante”, afirmou.

“Esse será o governo que mais entregou títulos de propriedades na história de Osasco e isso se dá muito pelo trabalho incansável da Secretaria de Habitação, além da ajuda dos moradores que trabalharam em conjunto para fazer o cadastro”, finalizou Sotero.

Na última quarta-feira, foram entregues 250 títulos de propriedades para famílias do Morro do Sabão e Vila União, também na zona Norte da cidade.