Secretaria de Habitação de Osasco entrega títulos de propriedade na zona Norte

Famílias do Morro do Sabão e Vila União, na zona norte de Osasco, receberam na quarta-feira (1) 250 títulos de propriedade da Secretaria de Habitação da Prefeitura. A próxima etapa prevê a entrega de mais 1.300 títulos. O evento foi realizado na Emef João Campestrini, no Munhoz Júnior. A entrega encerra o processo de urbanização nesses bairros, que foi iniciado em 2009.

publicidade

“Com o documento, agora vocês e seus herdeiros podem ficar sossegados. Esse momento era o sonho de muita gente e se tornou realidade. Mas esse processo não para por aqui. Vocês não serão esquecidos, o trabalho vai prosseguir”, disse na ocasião o titular da pasta de Habitação, Pedro Sotero.

O casal Euneir Lourenço, 61, e José Roberto Rodrigues, 67, também aguardava ansioso a entrega do documento. “Esperava por isso há 42 anos. Dá até um alívio ver que agora saiu. Foi um presente de Deus”, comemorou a dona de casa.

publicidade

Além dos título, o prefeito Rogério Lins, presente ao evento, contou outras novidades para os moradores da região. “Daqui a 90 dias iniciaremos uma megaobra por aqui”, comentou.

Em seguida, Lins compartilhou outras informações com os presentes. “Traremos para cá uma unidade de saúde com funcionamento 24 horas. Esse foi um compromisso assumido por nosso governo. Muito em breve concluiremos também as obras do Hospital da Criança e da Mulher (Jardim Piratininga)”, adiantou.