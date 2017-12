OAB de Osasco promove palestra sobre liberdade religiosa

A Comissão de Direitos Humanos da 56ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Osasco realiza a palestra “Liberdade Religiosa – Um Direito de Todos”, com o palestrante Jader Freire de Macedo Junior, nesta quinta-feira, 7, às 19h.

As inscrições são feitas pelos telefones: 2684-1496 / 3683-4736, ou pelo e-mail: [email protected] No dia do evento, também serão arrecadados alimentos não perecíveis (exceto sal e açúcar).

Serviço:

Data: 07 de dezembro de 2017

Horário: 19h

Local: 56ª Subseção da Ordem de Advogados do Brasil

Endereço: Avenida das Flores, 707 – Jardim das Flores – Osasco – São Paulo

Informações: 2684-1496 / 3683-4736, ou pelo e-mail: [email protected]