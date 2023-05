Obras da Raposo Tavares alteram o trânsito na altura de São Roque a partir dessa segunda-feira (8)

A Viaoeste irá lançar as vigas de concreto em um viaduto no km 58+500 da Rodovia Raposo Tavares no trecho de São Roque a partir de segunda-feira (8).

Para execução deste trabalho serão necessários desvios no tráfego para permitir a movimentação com segurança dos dois guindastes que serão utilizados para içar as vigas.

A partir das 12 horas de segunda-feira (8) está previsto desvio do trânsito da pista Leste (sentido Capital) para Oeste (sentido Interior).

O fluxo da pista Oeste será direcionado para o acostamento da rodovia neste período. A previsão é que os trabalhos sejam realizados até o início da madrugada. Os desvios também serão mantidos na terça-feira (9), das 12h às 16h30, e na quinta-feira (10), das 10h30 às 16h30.

No total, serão implantadas 23 vigas que pesam em média 37 toneladas, que irão compor o novo viaduto paralelo ao existente na rodovia Raposo Tavares, que possui 350 metros de extensão. Para a execução dos trabalhos será necessária a movimentação das vigas utilizando dois guindastes e também carretas para transporte das estruturas de concreto.

Esse trecho da duplicação faz parte dos lotes 1 a 3, do km 46+600 ao km 63, que incluem a implantação dos dispositivos do km 50+300 e Km 54+300. O valor do investimento neste trecho é de R$ 277,9 milhões, com geração de 3.950 postos de trabalho diretos e indiretos.