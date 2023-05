Key Alves compra Porsche e lembra de quando andava de busão: “pulava catraca porque não tinha dinheiro”

A jogadora de vôlei do Osasco e ex-BBB Key Alves compartilhou nas redes sociais mais uma conquista: a compra de um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil. Aos 23 anos, a atleta comemorou a realização de mais um sonho e postou algumas fotos no Instagram nesta quinta-feira (4).

“Hoje Deus me abençoou com um Porsche, mas me lembro bem dos melhores momentos meus dentro do busão. Nunca vou esquecer da minha primeira vez pulando a catraca porque não tinha dinheiro, e hoje tenho o carro que eu quiser”, escreveu Key na publicação.

A jogadora afirmou ainda que manter a essência e ter humildade são o segredo para alcançar o sucesso. “Nunca mudei minha essência e é assim que eu estou conquistando cada passo e sonhos na minha vida. É sobre você não desejar o mal para ninguém, é sobre você acreditar, sonhar e o principal: ter muita fé. A caminhada é dura, galera, mas uma hora chega!”, completou.

Desde que saiu do BBB 23, Key Alves está com a vida agitada e repleta de boas mudanças. Recentemente, a atleta alugou por cerca de R$ 15 mil mensais uma mansão avaliada em R$ 3 milhões para os pais, em Bauru, no interior paulista. Segundo a revista “Quem”, a líbero do Osasco estaria também em busca de um triplex para comprar em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba.