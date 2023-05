Concurso público abre 14 vagas na Prefeitura de Carapicuíba

A Prefeitura de Carapicuíba publicou nesta sexta-feira (5) edital de concurso público que abre 14 vagas em diversos cargos na administração municipal. As oportunidades são de nível médio, técnico e superior.

As vagas que exigem o ensino médio completo são para as funções de: instrutor de capoeira, instrutor de jiu-jitsu, instrutor de judô, instrutor de karatê, instrutor de kickboxing, instrutor de muay thai, instrutor de zumba e monitor de transporte escolar (2). Para as oportunidades de instrutor, o salário é de R$ 1.741,70 e é necessário ter graduação em faixas e estar filiado à respectiva federação.

Já os cargos que pedem ensino técnico são: fiscal de tributos (remuneração de R$ 1.470,02) e técnico em infraestrutura de rede e telefonia (salário de R$ 2.039,11). Há ainda vagas que exigem o ensino superior para instrutor de atividades aquáticas (R$ 2.221,47) e médico ginecologista (2) com salário de R$ 13.059,60.

Além da remuneração, a Prefeitura de Carapicuíba oferece cesta básica no valor de R$ R$ 340, vale-transporte e 40 kg de Sacola Básica (para quem recebe remuneração máxima de R$ 3.820).

Seleção e como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Carapicuíba:

O concurso público é organizado pela RBO Assessoria. A seleção será realizada por meio de prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 23 de julho de 2023. As questões abordarão Língua Portuguesa, Matemática e conhecimentos específicos.

As inscrições começam nesta segunda-feira (8) e vão até o dia 16 de junho, no site www.concursosrbo.com.br/, com taxa que varia entre R$ 25 e R$ 19, de acordo com o cargo. O edital está disponível aqui [página 4].