ODATA, que abrirá o maior data center em Osasco, conquista ISO 9001 e mais duas certificações

A ODATA, provedora brasileira de serviços de data centers e infraestrutura de TI que planeja abrir o seu quarto e maior data center na cidade de Osasco, conquistou três certificações – ISO 9001, ISO 20000-1 e ISO 27001 – para seu site QR01, no México.

Os reconhecimentos chancelados pela provedora global de testes TÜV Rheinland são referentes ao ‘core business’ da companhia, que contempla serviços de Colocation compostos por projetos de solução, gestão de infraestrutura física, gestão de capacidades, gestão de ativos, provisionamento, gestão de redes e fornecimento de comunicações para data center.

“As certificações são resultados do projeto de implementação das Boas Práticas do Sistema de Gestão de Qualidade em nossos data centers, incluindo políticas e indicadores KPIs, plano de continuidade do negócio, entre muitas outras. Elas incluem o site de Querétaro ao Sistema de Gestão Integrada com os demais países de operação da ODATA, como Brasil e Colômbia”, comenta Carlos Salata, Gerente de Qualidade da ODATA.

De modo geral, as normas implementadas têm como propósito comum garantir o processo de melhoria contínua e o avanço da qualidade dos serviços por meio do monitoramento constante de processos. Dessa forma, a ISO 9001 refere-se ao Sistema de Gestão de Qualidade; a ISO 20000-1 ao Sistema de Gestão de Serviços de Tecnologia da Informação; e a ISO 27001 ao Sistema de Gestão e Segurança da Informação.

No Brasil, a companhia possui três data centers: em Santana de Parnaíba e Hortolândia, ambos em São Paulo, e outro no Rio de Janeiro. Atualmente, o data center localizado em Santana de Parnaíba é o maior em solo brasileiro e tem uma área total de 22 mil metros quadrados, sendo 13,5 mil m² de área construída.

Em 2022, a companhia conquistou a certificação ISO 14001 para os data centers e escritórios de São Paulo e de Bogotá, na Colômbia – com o objetivo de promover adesão às Boas Práticas do Sistema de Gestão Ambiental.