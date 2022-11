ODATA vai inaugurar o 4º maior data center em Osasco

A ODATA, provedora brasileira de serviços de data centers e infraestrutura de TI, vai inaugurar o seu quarto maior data center na cidade de Osasco. A informação foi divulgada por Sérgio Mendes, diretor de Implementação da ODATA, durante a cerimônia de apresentação da revista City’s Book, nesta terça-feira (29).

No Brasil, a companhia possui três data centers: em Santana de Parnaíba e Hortolândia, ambos em São Paulo, e outro no Rio de Janeiro. Além destes, a rede conta ainda com unidades na América Latina, em países como Colômbia e México.

Atualmente, o data center localizado em Santana de Parnaíba é o maior em solo brasileiro e tem uma área total de 22 mil metros quadrados, sendo 13,5 mil m² de área construída. Trata-se de “um dos data centers mais modernos e seguros da América Latina”, diz a empresa.

Além do data center que será inaugurado em Osasco, cidade que vem se destacando por sediar gigantes da tecnologia, a ODATA anunciou recentemente a construção do segundo data center na Colômbia e outro, no Chile.

O plano de expansão da companhia vem de encontro com o aquecimento no setor, que prevê um aumento na demanda por conectividade com a chegada de tecnologias como o 5G e Inteligência Artificial.