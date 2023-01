Oeste estreia em casa amanhã (18) pelo Paulistão A2

Depois da vitória no primeiro jogo do campeonato fora de casa, o Oeste estreia em casa no Paulistão A2 Kia 2023 nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Barueri. O confronto será contra o Noroeste pela segunda rodada do estadual.

Os ingressos para a partida já estão à venda e terão valor promocional para o torcedor comparecer e ajudar a empurrar o Rubrão em busca de mais uma vitória na competição.

Para compras on-line, acesse tickethub.com.br.

As bilheterias da Arena (Av. Pref. João Vila-Lobos Quero, 1001 – Jardim Belval) abrem no dia do jogo, às 17h30 para a compra física e troca dos vales-ingresso.