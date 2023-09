Onde está Graziela? Menina de 11 anos sai com padrasto para buscar bolo em Jandira e desaparece

ATUALIZAÇÃO: Graziela foi encontrada.

O desaparecimento de uma menina de 11 anos, moradora de Jandira, é um mistério para a família e a polícia. Uma reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV, exibiu nesta segunda-feira (18), o caso de Graziela, que desapareceu após sair com o padrasto para buscar um bolo.

A mãe de Graziela, Edna, contou à reportagem que conheceu o companheiro há pouco tempo, em uma praça de Jandira, e começaram um relacionamento. Edna morava com duas filhas adolescentes e um menino de apenas 1 ano, e recebeu o convite para morar com Josenildo, também conhecido como JP.

Ela aceitou e após um mês morando juntos, o sonho de reconstruir uma família se tornou um pesadelo. Segundo Edna, JP deu a ideia de fazer um bolo e disse que compraria os ingredientes para que uma irmã dele o preparasse. No último sábado, JP e Graziela acordaram falando em buscar o bolo, mas Edna não queria que a filha fosse com o padrasto. “Ele deu dois tapas na minha cabeça, ela viu ele me agredindo porque eu não queria que ela fosse. Ele ficou nervoso”, contou.

Edna disse que chegou a ver os dois saindo de bicicleta. A menina estava com uma mochila preta nas costas e JP levou uma lona, segundo Edna. Ambos não voltaram para casa desde então.

Desesperada, Edna foi até a delegacia de Jandira para registrar o desaparecimento da filha. No local, teria recebido a informação de que o companheiro estaria envolvido em um crime de abuso sexual. Edna contou que os policiais chegaram a procurar por Graziela em uma área de mata, em Amador Bueno, onde supostamente teria ocorrido o crime ao qual Josenildo estaria envolvido.

Edna então descobriu que o homem com quem passou a viver mentiu sobre a idade e profissão. “Esse monstro, esse canalha, esse cafajeste, que levou minha filha. Se soubesse o ódio que estou por dentro até de mim porque nunca imaginava que isso ia acontecer. A gente vê acontecendo com as pessoas, mas nunca acredita que vai acontecer com a gente”, desabafou.

“Estou desesperada! Eu não estou vivendo mais, a minha cabeça não está no lugar. Só Deus mesmo… Quem tiver vendo isso, me ajuda, por favor a encontrar minha filha”, declarou ainda a mãe de Graziela.

Quem souber de informações que possam ajudar Edna e a polícia a chegar ao paradeiro de Graziela, pode ligar no Disque Denúncia, no 181.

Com informações do “Cidade Alerta”, da Record TV