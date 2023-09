Menina de 11 anos que estava desaparecida é encontrada em São Roque; polícia procura por padrasto

Após três dias de muita angústia para a família, Graziela Olivia, a menina de 11 anos, que desapareceu em Jandira após sair com o padrasto para supostamente buscar um bolo, foi localizada em São Roque. A informação foi divulgada hoje (19), no “Balanço Geral”, da Record TV.

De acordo com a reportagem, uma pessoa identificou a menina e o padrasto quando passavam de bicicleta em uma estrada de São Roque, e o abordaram. Nesse momento, a menina pediu ajuda. A pessoa, que não teve o nome divulgado, rapidamente acionou a polícia.

A reportagem informou ainda que, segundo informações preliminares da polícia, Graziela foi levada inicialmente ao Conselho Tutelar e encaminhada à Santa Casa de São Roque.

Dona Edna, mãe de Graziela, informou que a filha está assustada, mas bem. “Graças a Deus, um anjo de Deus encontrou minha filha ali na estrada de São Roque. Ele reconheceu minha filha e conseguiu pegar minha filha. Me sentindo aliviada, ela está um pouco assustada, mas vai ficar tudo bem”, declarou.

A polícia continua as buscas por Josenildo, também conhecido como JP, que teria envolvimento com crimes sexuais e roubo. Telespectadores informaram à equipe do “Balanço Geral” que teriam visto Josenildo circulando na região central de Carapicuíba.

Com informações do Balanço Geral/Record TV