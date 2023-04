Os ingressos para a Paixão de Cristo de Itapevi já estão liberados

Os ingressos para a encenação da Paixão de Cristo de Itapevi, marcada para os dias 28, 29 e 30 de abril, às 19h, já estão liberados. Estão sendo disponibilizados 1.500 ingressos.

A apresentação será onde funcionava a antiga pedreira do município, ao lado do Memorial Parque Itapevi (Estrada Lucinda de Jesus). O palco ao céu aberto terá mais de 170 metros e receberá cerca de 200 participantes, entre artistas, bailarinos, músicos e colaboradores.

Para ter acesso aos bilhetes basta acessar paixaodecristo.itapevi.sp.gov.br, preencher o cadastro e no final tirar um print do QR Code gerado, ou salvar o arquivo em PDF no celular, mas também receberá o ticket pelo e-mail. Os bilhetes deverão ser apresentados em papel impresso ou pelo celular, no momento da entrada do evento.

A Paixão de Cristo, que deveria ocorrer na semana santa, foi adiada por questões de segurança (leia aqui).