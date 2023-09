Osasco abre inscrições para artistas que desejam se apresentar no Natal Iluminado

Faltam apenas três meses para o Natal e os preparativos já começaram na cidade de Osasco. Nesta segunda-feira (4), a Prefeitura abriu as inscrições para artistas que querem se apresentar no tradicional Natal Encantado, evento que reúne milhares de pessoas no final do ano.

Podem se inscrever artistas de dança, música, teatro e de atrações que envolvam a magia natalina. As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de setembro, exclusivamente por meio do preenchimento deste formulário (https://forms.gle/uU1gfsHxKFpTFt9t7).