Após ser acusado de agredir ex-namorada, Antony é desconvocado da seleção brasileira

Nesta segunda-feira (4), a CBF informou que o atacante osasquense Antony foi desconvocado da seleção brasileira de futebol, após acusações de supostas agressões a sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavallin.

“Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira”, diz a CBF em nota divulgada hoje.

Para o jogo contra a Bolívia, o técnico Fernando Diniz decidiu que Antony será substituído por Gabriel Jesus que, segundo a CBF, já “estava pré-selecionado em uma lista de 36 jogadores, enviada à FIFA”.

A partida da Seleção Brasileira contra a Bolívia está marcada para sexta-feira (8), no Estádio Mangueirão, em Belém, e marcará a estreia de Fernando Diniz como técnico do Brasil.

“As acusações são falsas”, diz Antony

O jogador de Osasco se pronunciou nos Stories do Instagram, na tarde desta segunda, e chamou de “falsas” as acusações das quais tem “sido vítima”. Ele explica que o inquérito corre sob segredo de Justiça e que por este motivo não pode expor detalhes. “Contudo, posso afirmar com tranquilidade que as acusações são falsas, e que a prova já produzida e as demais que serão produzidas demonstram que sou inocente das acusações feitas”, afirma, em nota.

“Minha relação com a sra. Gabriela era tumultuada, com ofensas verbais de ambos os lados, mas jamais pratiquei qualquer agressão física”, aponta o atacante do Manchester, que diz ter tratado sobre o assunto com “ seriedade e respeito, prestando todos os esclarecimentos perante autoridade policial”.

Antony acusa Gabi de apresentar versões diferentes das acusações. “Assim, venho veemente negar as acusações feitas e informar que permaneço à inteira disposição das autoridades brasileiras para esclarecer o que for necessário. Confio que as investigações policiais em andamento demonstrarão a verdade sobre minha inocência”, finaliza o craque.

Denúncias

O caso ganhou repercussão hoje após reportagem publicada pelo “Uol”, na qual foram reveladas supostas trocas de mensagens entre Antony e Gabriela Cavallin com ofensas. Em uma das mensagens, a DJ diz que o jogador deve perdão a ela por “chutes e agressões”.

“Fora todo perdão que você me deve pelos chutes e agressões, pelo puxão que deu no meu cabelo que eu caí no chão no seu closet”, teria dito Gabi. Antony responde em seguida: “Perdão”.

Em uma foto, Gabriela mostra um ferimento na cabeça em suposta consequência de uma agressão. Segundo o “GE”, o material foi entregue pela defesa da DJ à Polícia Civil de São Paulo.

Ainda de acordo com o “GE”, a situação mais grave que teria motivado a denúncia teria ocorrido em maio. De acordo com relato da mulher à polícia, o jogador de Osasco teria arremessado uma taça de vinho na direção dela após ter se incomodado de vê-la mexendo no celular. À polícia, Antony contou versão diferente, alegando que tentou tirar a taça da mão dela, que estaria bebendo muito na ocasião e a taça quebrou.