Osasco adere ao protocolo ‘Não se Cale’ de combate à violência contra mulher

Em cerimônia marcada para esta terça-feira (29), a Prefeitura de Osasco oficializa a adesão da cidade ao protocolo “Não Se Cale”, iniciativa do governo estadual para combater a violência contra a mulher em bares, baladas, restaurantes, casas de espetáculos, eventos e similares.

Por meio dessa iniciativa, os estabelecimentos de Osasco terão todas as diretrizes e cursos para que seus colaboradores saibam prestar auxílio adequado às vítimas de assédio, abuso, violência e importunação: desde a saída do local em segurança até o acionamento da rede pública de saúde e segurança. O protocolo foi concebido a partir do diálogo e dedicação das Secretarias de Estado, órgãos públicos e sociedade civil, por meio do Grupo de Trabalho “Estabelecimento Amigo da Mulher”, criado para regulamentação das Leis nº 17.621 e 17.635 e coordenado pela Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo. O protocolo na cidade será efetivado por meio da Secretaria Executiva de Política para Mulheres e Promoção da Diversidade

O evento de lançamento do protocolo na cidade será às 10h, na “Sala Luiz Roberto Claudino da Silva” – Sala Osasco (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 300, Centro).

