Osasco Audax enfrenta o São Paulo neste sábado (22) pelo Campeonato Paulista Sub-20

Após a estreia com goleada sobre o Ska Brasil, time de Santana de Parnaíba, por 4×0 no domingo (16), o próximo desafio do São Paulo será contra o Osasco Audax, neste sábado (22), às 15h, em Cotia.

O Osasco Audax também estreou com vitória no sábado (15) contra o outro time da cidade, o Osasco Eireli, por 1×0.

O jogo será no campo do CT Laudo Natel, em Cotia.

São Paulo, Osasco Audax, Osasco Eireli e Ska Brasil estão no Grupo B do Campeonato Paulista, ao lado de CA Juventus e Nacional-SP.