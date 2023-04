Inscrições abertas em concurso público do Tribunal de Justiça com 60 vagas de escrevente em Osasco e SP

Inscrições abertas em concurso público do Tribunal de Justiça com 60 vagas...

Estão abertas as inscrições no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo para preencher 60 vagas de escrevente técnico judiciário. As oportunidades são para atuar nas comarcas de Osasco, Itapecerica da Serra, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo e Mogi das Cruzes.

A remuneração para o cargo de escrevente técnico de judiciário é de R$ 5.480,54. Também são oferecidos auxílios para transporte, alimentação e saúde.

Os interessados em participar do concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo devem ter 18 anos ou mais, ter o ensino médio completo e estar em dia com as obrigações eleitorais e Serviço Militar (no caso dos homens).

Como se inscrever no concurso público do TJSP com vagas na comarca de Osasco:

As inscrições vão até o dia 5 de maio, com taxa de R$ 81, exclusivamente no site da Fundação Vunesp, onde estão disponíveis o edital e mais informações.

