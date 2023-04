Fatec de Barueri abre 400 vagas e Etec tem 120 em diversos cursos gratuitos

As inscrições para o vestibular da Fatec (Faculdade de Tecnologia) e da Etec (Escola Técnica) do governo estadual estão abertas para o segundo semestre deste ano. Em Barueri, a Fatec oferece 400 vagas em nove cursos gratuitos e a Etec tem 120 vagas em três cursos.

A Fatec de Barueri está localizada na Avenida Carlos Capriotti, 123, no Novo Centro Comercial, e os cursos disponíveis são: comércio exterior, design de mídias digitais, eventos, gestão de tecnologia da informação, gestão de comércio eletrônico, gestão de negócios e pessoas, gestão de recursos humanos, gestão empresarial (EaD) e transporte terrestre.

Já na Etec, que fica na Rua João Batista Soares, 440, também no Novo Centro, são oferecidos os cursos de: desenvolvimento de sistemas, enfermagem e recursos humanos.

Na região, foram abertas 1.600 vagas nas Fatecs e mais de 1 mil nas Etecs, nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Cotia e Santana de Parnaíba.

Como se inscrever no processo seletivo da Etec e Fatec com vagas em Barueri e região:

As inscrições para as inscrições no vestibular da Fatec vão até o dia 6 de junho, com taxa de R$ 91, no site Vestibular Fatec.

Já os interessados nos cursos gratuitos da Etec devem se inscrever até o dia 8 de maio, no site Vestibulinho Etec, com taxa de R$ 33.