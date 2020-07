Osasco: bandido tenta dar golpe em motorista de app, oferece R$ 50 mil de suborno a PMs e é preso

Um criminoso foi preso após tentar dar um golpe em um motorista de aplicativo e oferecer R$ 50 mil de suborno a policiais militares em Osasco, no sábado (27).

Segundo a PM, uma equipe do 5° Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) foi informada por um motorista de aplicativo que um colega havia emitido um alerta sobre possível roubo em andamento.

Os policiais foram em busca do veículo mencionado e conseguiram abordar os ocupantes. O passageiro afirmou que era de Florianópolis e estava em liberdade condicional, respondendo pelo crime de tráfico. Em pesquisa, os PMs constataram que, além disso, ele tem uma longa ficha criminal: responde por 32 processos em aberto.

O suspeito acabou admitindo aos policiais que planejava dar um golpe no motorista de aplicativo e não pagar pela viagem, que havia sido iniciada em Curitiba rumo ao Rio de Janeiro, mais de 850 quilômetros de distância e cerca 11 horas de percurso.

Os PMs encontraram no assoalho do veículo, do lado do passageiro, uma faca e, na mochila do criminoso, um revólver calibre 38 com quatro cartuchos intactos.

Os policiais então deram voz de prisão ao bandido, que tentou suborná-los, oferecendo R$ 50 mil para ser liberado, segundo informações da Polícia Militar.

O criminoso foi levado pelos PMs ao 5º DP de Osasco, onde ele foi indiciado por porte ilegal de arma, receptação e corrupção ativa.