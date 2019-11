Osasco e Barueri duelam na final do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino

Vôlei Osasco-Audax e São Paulo F.C/Barueri farão um confronto regional histórico na decisão do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. As duas partidas da final acontecerão nos dias 5, terça-feira, em Barueri, e 8, sexta-feira, no ginásio José Liberatti, em Presidente Altino.

Na semifinal, as osasquenses eliminaram o Pinheiros, ao vencerem as duas partidas, a segunda na manhã deste domingo (3), por 3 sets a 1, no ginásio José Liberatti ,lotado, com quase 4 mil torcedores. “Essa vitória e mais essa final é para a cidade de Osasco”, disse o técnico Luizomar de Moura.

Já o São Paulo F.C/Barueri chegou á decisão após virada histórica contra o Sesi Bauru. Em um confronto que terminou na madrugada deste domingo (3), o Tricolor acabou com a invencibilidade do Bauru, primeiro colocado na fase de classificação, vencendo por 3 sets a 0. Com a série empatada em 1 a 1 (o Sesi Bauru venceu o jogo de ida em Barueri por 3 a 0), a decisão foi para o Golden Set e mais uma vez o Tricolor se impôs ao adversário, vencendo a parcial decisiva por 25-16.

“[Na final] Temos que tentar jogar soltas como fizemos aqui, a gente se divertiu jogando”, afirmou a levantadora barueriense Juma.

CAMPEONATO PAULISTA DE VÔLEI FEMININO 2019

FINAL

5/11 – 21h30 – São Paulo/Barueri X Volei Osasco-Audax – Barueri

8/11 – 21h30 – Vôlei Osasco-Audax x São Paulo/Barueri – Osasco (Golden set, se necessário