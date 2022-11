Osasco fecha outubro com saldo positivo de empregos

A cidade de Osasco fechou o mês de outubro com saldo positivo na criação de empregos.

Segunso dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados hoje (29), Osasco fechou o mês de outubro com saldo positivo de 1704 carteiras assinadas.

Isso que dizer que as empresas osasquenses contrataram mais do que demitiram no período.

Até o momento, 86.330 pessoas foram contratadas na cidade em 2022, de acordo com o Caged.